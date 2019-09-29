Аталанта - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Во вторник, 1-го октября, донецкий Шахтер сыграет с итальянской Аталантой в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.
Где смотреть матч Аталанта - Шахтер? В Украине прямую трансляцию этого противостояния покажет телеканал Футбол 1.
Отметим также, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.
Стоит сказать, что ранее команды никогда не встречались в официальных матчах.
Напомним, букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии клубу из Бергамо. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Аталанты с коэффициентом 1.82, в то время как на триумф Шахтера установили коэффициент 4.30. Ничью здесь оценили в 3.95.
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