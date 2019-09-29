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Аталанта - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Шахтер отправится в гости к Аталанте в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.
Аталанта - Шахтер: где смотреть матч
Аталанта - Шахтер: где смотреть матч
ФК Шахтер

Во вторник, 1-го октября, донецкий Шахтер сыграет с итальянской Аталантой в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.

Где смотреть матч Аталанта - Шахтер? В Украине прямую трансляцию этого противостояния покажет телеканал Футбол 1.

Отметим также, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Стоит сказать, что ранее команды никогда не встречались в официальных матчах.

Напомним, букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии клубу из Бергамо. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Аталанты с коэффициентом 1.82, в то время как на триумф Шахтера установили коэффициент 4.30. Ничью здесь оценили в 3.95.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, где смотреть, футбол
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