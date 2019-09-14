Барселона - Интер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона и Интер сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

Каталонская Барселона на своем поле примет миланский Интер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Онлайн трансляция матча Барселона - Интер будет доступна в этой статье в среду, 2-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Команды в текущем розыгрыше еврокубкового турнира стартовали с ничьих - “сине-гранатовые“ не сумели обыграть дортмундскую Боруссию (0:0), а Интер на последних минутах спасся от поражения в поединке со Славией (1:1). Таким образом, все четыре команды в группе F на данный момент имеют по одному баллу в турнирной таблице.

Ранее команды провели между собой 8 официальных матчей, в четырех из которых победу праздновали “сине-гранатовые“, а в одном - миланский клуб. Еще три поединка завершились вничью.

Примечательно, что в прошлом сезоне ЛЧ Барселона и Интер также встретились в рамках группового этапа - каталаноцы выиграли на Камп Ноу со счетом 2:0, а на Сан-Сиро сыграли вничью - 1:1. В том сезоне “сине-гранатовые“ вышли в плей-офф с первого места, и Интер вылетел в Лигу Европы.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 1.58, в то время как на триумф итальянского клуба установили коэффициент 5.60. Ничью оценили в 4.10.

Последние матчи Барселоны:

28.09.19. Хетафе - Барселона -

24.09.19. Барселона - Вильярреал - 2:1 (Ла Лига)

21.09.19. Гранада - Барселона - 2:0 (Ла Лига)

17.09.19. Боруссия Д - Барселона - 0:0 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. Барселона - Валенсия - 5:2 (Ла Лига)

Последние матчи Интера:

28.09.19. Сампдория - Интер

25.09.19. Интер - Лацио - 1:0 (Серия А)

21.09.19. Милан - Интер - 0:2 (Серия А)

17.09.19. Интер - Славия - 1:1 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. Интер - Удинезе - 1:0 (Серия А)