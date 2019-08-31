Ювентус - Байер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов-2019/20

Ювентус и Байер сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

Туринский Ювентус на своем поле примет леверкузенский Байер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум.

Онлайн трансляция матча Ювентус - Байер будет доступна в этой статье во вторник, 1-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Первый тур группового этапа ЛЧ вышел не самым удачным для обеих команд, однако туринцы хотя бы сумели заработать один балл, в отличии от леверкузенского клуба. Ювентус на выезде сыграл вничью с мадридским Атлетико, а вот Байер на своем поле уступил московскому Локомотиву.

Байер и Ювентус ранее встречались дважды в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2001/02. Тогда “старая сеньора“ на своем поле выиграла со счетом 4:0, а вот на выезде проиграла со счетом 3:1. В том сезоне Байер дошел до финала турнира, где проиграл Реалу (2:1).

По мнению букмекеров, явным фаворитом предстоящего противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Ювентуса с коэффициентом 1.47, в то время как на триумф немецкого коллектива установили коэффициент 6.50. Ничью эксперты оценили в 4.60.

Последние матчи Ювентуса:

28.09.19. Ювентус - СПАЛ - 2:0 (Серия А)

24.09.19. Брешия - Ювентус - 1:2 (Серия А)

21.09.19. Ювентус - Верона - 2:1 (Серия А)

18.09.19. Атлетико - Ювентус - 2:2 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. Фиорентина - Ювентус - 0:0 (Серия А)

Последние матчи Байера:

28.09.19. Аугсбург - Байер - 0:3 (Бундеслига)

21.09.19. Байер - Унион Берлин - 2:0 (Бундеслига)

18.09.19. Байер - Локомотив Москва - 1:2 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. Боруссия Д - Байер - 4:0 (Бундеслига)

31.08.19. Байер - Хоффенхайм - 0:0 (Бундеслига)