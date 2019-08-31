Тоттенхэм - Бавария: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Тоттенхэм и Бавария сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

Лондонский Тоттенхэм на своем поле примет мюнхенскую Баварию в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.

Онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бавария будет доступна в этой статье во вторник, 1-го октября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В первом туре Лиги чемпионов мюнхенцы уверенно разобрались с Црвеной Звездой (3:0), а вот лондонцы сыграли вничью с Олимпиакосом - 2:2. Таким образом, Бавария на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы В.

Тоттенхэм и Бавария в своей истории провели между собой 4 матча - в двух победителем был немецкий коллектив, в одном поединке выиграли “шпоры“, и одна встреча завершилась вничью. В последний раз команды встречались летом 2019-го года в финале Audi Cup - в основное время команды победителя не выявили (2:2), а в серии пенальти сильнее оказались “шпоры“ (6:5).

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у немецкого клуба. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Баварии с коэффициентом 2.30, в то время как на триумф Тоттенхэма установили коэффициент 2.85. Ничью здесь оценили в 3.75.

Последние матчи Тоттенхэма:

28.09.19. Тоттенхэм - Саутгемптон -

24.09.19. Колчестер - Тоттенхэм - 0:0 / 4:3 по пен. (Кубок английской лиги)

21.09.19. Лестер - Тоттенхэм - 2:1 (АПЛ)

18.09.19. Олимпиакос - Тоттенхэм - 2:2 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. Тоттенхэм - Кристал Пэлас - 4:0 (АПЛ)

Последние матчи Баварии:

28.09.19. Падерборн 07 - Бавария -

21.09.19. Бавария - Кельн - 4:0 (Бундеслига)

18.09.19. Бавария - Црвена Звезда - 3:0 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. РБ Лейпциг - Бавария - 1:1 (Бундеслига)

31.08.19. Бавария - Майнц 05 - 6:1 (Бундеслига)