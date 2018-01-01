Барселона - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Барселона примет Интер в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого поединка.

Каталонская Барселона на своем поле примет миланский Интер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу в среду, 2-го октября.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 1.58, в то время как на триумф итальянского клуба установили коэффициент 5.60. Ничью оценили в 4.10.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу каталонцев 1.55, а на “черно-синих“ - 5.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.33.

Схожие котировки дают и букмекеры из bet365: победа Барселоны - 1.53, победа Интера - 5.50, ничья - 4.33.

Отметим, что с 2003-го года команды провели между собой 8 официальных матчей. В четырех играх сильнее были “сине-гранатовые“, в одном поединке - миланцы, а еще три встречи завершились вничью.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Интер, которая начнется в среду, 2-го октября, в 22:00 по киевскому времени.