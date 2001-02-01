Ювентус - Байер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов-2019/20

Ювентус примет Байер в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого поединка.

Туринский Ювентус на своем поле примет леверкузенский Байер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум во вторник, 1-го октября.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “старой сеньоры“ с коэффициентом 1.47, в то время как на триумф немецкого коллектива установили коэффициент 6.50. Ничью оценили в 4.60.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу туринцев 1.42, а на “фармацевтов“ - 8.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.33.

Схожие котировки дают и букмекеры из bet365: победа Ювентуса - 1.44, победа Байера - 6.50, ничья - 4.50.

Отметим, что ранее команды встречались дважды - в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2001/02. Тогда Ювентус на своем поле выиграл со счетом 4:0, а на выезде проиграл со счетом 3:1. В том сезоне Байер дошел до финала турнира, где проиграл Реалу (2:1).

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Байер, которая начнется во вторник, 1-го октября, в 22:00 по киевскому времени.