Тоттенхэм - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Тоттенхэм примет Баварию в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого поединка.

Лондонский Тоттенхэм на своем поле примет мюнхенскую Баварию в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум во вторник, 1-го октября.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у немецкого клуба. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Баварии с коэффициентом 2.30, в то время как на триумф Тоттенхэма установили коэффициент 2.85. Ничью здесь оценили в 3.75.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу гостей 2.25, а на хозяев поля - 2.87. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.75.

Схожие котировки дают и букмекеры из bet365: победа Тоттенхэма - 2.75, победа Баварии - 2.37, ничья - 3.60.

Отметим, что Тоттенхэм и Бавария в последний раз встречались летом 2019-го года в финале Audi Cup. Тогда команды сыграли вничью в основное время (2:2), а в серии пенальти сильнее оказались “шпоры“ (6:5). Всего же команды провели между собой 4 матча - 2 победы у Баварии, 1 - у Тоттенхэма, и одна встреча завершилась вничью.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бавария, которая начнется во вторник, 1-го октября, в 22:00 по киевскому времени.