Александрия - Гент: онлайн трансляция матча Лиги Европы-2019/20

Александрия примет Гент в рамках группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в нашей онлайн трансляции.

Александрия на своем поле примет Гент в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится во Львове на Арене Львов в четверг, 3-го октября.

Онлайн трансляция матча Александрия - Гент будет доступна в этой новости, начиная с 19:55 по киевскому времени.

В первом туре украинский клуб проиграл на выезде Вольфсбургу со счетом 3:1, а вот Гент одержал победу над Сент-Этьеном. Таким образом, у бельгийского клуба 3 очка в активе, а у Александрии - 0, и наша команда замыкает турнирную таблицу группы I. Отметим, что между собой Александрия и Гент ни разу не играли.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является бельгийский клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Гента с коэффициентом 1.79, в то время как на триумф Александрии установили коэффициент 4.30. Ничью здесь оценили в 3.85.

Последние матчи Александрии:

28.09.19. Александрия - ФК Львов -

25.09.19. Диназ - Александрия - 0:1 (Кубок Украины)

22.09.19.Колос - Александрия - 1:1 (УПЛ)

19.09.19. Вольфсбург - Александрия - 3:1 (Лига Европы, групповой этап)

15.09.19. Александрия - Днепр-1 - 2:0 (УПЛ)

Последние матчи Гента:

28.09.19. Гент - Кортрейк - (Лига Жюпиле)

25.09.19. Эндрахт - Гент - 0:4 (Кубок Бельгии, 1/16 финала)

22.09.19. Зюлте-Варегем - Гент - 2:2 (Лига Жюпиле)

19.19.19. Гент - Сент-Этьен - 3:2 (Лига Европы, групповой этап)

15.09.19. Гент - Мехелен - 3:0 (Лига Жюпиле)