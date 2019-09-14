Лугано - Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо отправится в гости к Лугано в рамках группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в нашей онлайн трансляции.

Швейцарский Лугано на своем поле примет киевское Динамо в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится на стадионе АФГ Арена в Санкт-Галлене (Швейцария) в четверг, 3-го октября.

Онлайн трансляция матча Лугано - Динамо будет доступна в этой новости, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В первом туре киевляне сумели добиться минимальной победы над Мальме благодаря голу Буяльского, а вот Лугано потерпел поражение в поединке против Копенгагена. Таким образом, Динамо и Копенгаген делят первое место в турнирной таблице группы В. Отметим, что между собой Лугано и Динамо ни разу не играли.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у гостей. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Динамо с коэффициентом 2.60, в то время как на триумф Лугано установили коэффициент 2.80. Ничью здесь оценили в 3.15.

Последние матчи Лугано:

29.09.19. Лугано - Ксамакс -

26.09.19. Серветт - Лугано -

22.09.19. Лугано - Люцерн - 1:1 (Швейцарская Суперлига)

19.19.19. Копенгагент - Лугано - 1:0 (Лига Европы, групповой этап)

14.09.19. Лозанна - Лугано - 3:0 (Кубок Швейцарии, 1/16 финала)

Последние матчи Динамо:

29.09.19. Динамо - Днепр-1 -

25.09.19. Мариуполь - Динамо - 0:1 (УПЛ)

22.09.19. Ворскла - Динамо - 0:5 (УПЛ)

19.09.19. Динамо - Мальме - 1:0 (Лига Европы, групповой этап)

15.09.19. Динамо - Десна 1:2 (УПЛ)