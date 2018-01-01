Лугано - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Динамо отправится в гости к Лугано в рамках группового этапа Лиги Европы. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Швейцарский Лугано на своем поле примет киевское Динамо в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится на стадионе АФГ Арена в Санкт-Галлене (Швейцария) в четверг, 3-го октября.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у гостей. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Динамо с коэффициентом 2.60, в то время как на триумф Лугано установили коэффициент 2.80. Ничью здесь оценили в 3.15.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу “бело-синих“ 2.55, а на швейцарский клуб - 2.87. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.10.

Схожие котировки дают и букмекеры из bet365: победа Лугано - 2.87, победа Динамо - 2.50, ничья - 3.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Лугано - Динамо, которая начнется 3-го октября в 22:00 по киевскому времени.