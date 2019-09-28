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Александрия - Гент: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Александрия примет Гент в рамках группового этапа Лиги Европы. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Александрия - Гент: прогноз букмекеров
Александрия - Гент: прогноз букмекеров
ФК Александрия

Александрия на своем поле примет Гент в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится во Львове на Арене Львов в четверг, 3-го октября.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является бельгийский клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Гента с коэффициентом 1.79, в то время как на триумф Александрии установили коэффициент 4.30. Ничью здесь оценили в 3.85.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу гостей 1.80, а на украинскую команду - 4.20. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.

Схожие котировки дают и букмекеры из bet365: победа Александрии - 4.50, победа Гента - 1.80, ничья - 3.50.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Александрия - Гент, которая начнется 3-го октября в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Александрия, Гент, Лига Европы, футбол, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
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