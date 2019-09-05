Аталанта - Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов-2019/20

Аталанта примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

Итальянская Аталанта примет донецкий Шахтер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Поединок состоится в Милане во вторник, 1-го октября.

Онлайн трансляция матча Аталанта - Шахтер будет доступна в этой статье, начиная с 19:55 по киевскому времени.

Обе команды в первом туре потерпели поражение - Аталанта уступила загребскому Динамо со счетом 0:4, а Шахтер проиграл Манчестер Сити со счетом 0:3. Таким образом, оба коллектива на данный момент не имеют очков в турнирной таблице. Отметим, что между собой Аталанта и Шахтер ни разу не играли.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящем поединке является клуб из Бергамо. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Аталанты с коэффициентом 1.94, в то время как на триумф Шахтера установили коэффициент 3.70. Ничью здесь оценили в 3.75.

Последние матчи Аталанты:

28.09.19. Сассуоло - Аталанта -

25.09.19. Рома - Аталанта - 0:2 (Серия А)

22.09.19. Аталанта - Фиорентина - 2:2 (Серия А)

18.09.19. Динамо Загреб - Аталанта - 4:0 (Лига чемпионов, групповой этап)

15.09.19. Дженоа - Аталанта - 1:2 (Серия А)

Последние матчи Шахтера:

27.09.19. Шахтер - Ворскла -

22.09.19. Десна - Шахтер - 0:1 (УПЛ)

18.09.19. Шахтер - Манчестер Сити - 0:3 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. Шахтер - Заря - 4:3 (УПЛ)

05.09.19. Шахтер - Колос 1:1 (Товарищеский матч)