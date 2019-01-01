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Аталанта - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Аталанта примет Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Аталанта - Шахтер: прогноз букмекеров
Аталанта - Шахтер: прогноз букмекеров
ФК Шахтер

Итальянская Аталанта примет донецкий Шахтер в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Милане во вторник, 1-го октября.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является клуб из Бергамо. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Аталанты с коэффициентом 1.94, в то время как на триумф Шахтера установили коэффициент 3.70. Ничью здесь оценили в 3.75.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу хозяев поля 1.91, а на гостей - 3.75. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.

Схожие котировки дают и букмекеры из bet365: победа Аталанты - 1.90, победа Шахтера - 3.80, ничья - 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Шахтер, которая начнется 1-го октября в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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