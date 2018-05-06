Челси - Ливерпуль: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

Челси примет Ливерпуль в матче шестого тура АПЛ. Следите за событиями этого противостояния в нашей онлайн трансляции.

В воскресенье, 22-го сентября, в центральном матче шестого тура чемпионата Англии Челси примет Ливерпуль. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль будет доступна в этой новости 22-го сентября, начиная с 18:30 по киевскому времени.

На этой неделе команды сыграли свои первые матчи в групповом этапа Лиги чемпионов. “Синие“ на своем поле уступили Валенсии (0:1), а “красные“ на выезде проиграли Наполи (2:0).

Что касается текущего положения команд в турнирной таблице АПЛ, то подопечные Юргена Клоппа занимают первую строчку, имея в своем активе 15 очков после 5-ти матчей. В свою очередь Челси после 5-ти туров набрал лишь 8 баллов, расположившись на шестом месте.

Начиная с 1993-го года Челси и Ливерпуль сыграли 73 матча - 29 побед одержали “синие“, 25 раз триумфаторами были “красные“ и 19 поединков завершились вничью.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является Ливерпуль. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “красных“ с коэффициентом 2.01, в то время как триумф Челси оценили в 3.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.70.

Последние игры Челси:

17.09.19. Челси - Валенсия 0:1 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. Вулверхэмптон - Челси 2:5 (АПЛ)

31.08.19. Челси - Шеффилд Юнайтед 2:2 (АПЛ)

24.08.19. Норвич - Челси 2:3 (АПЛ)

18.08.19. Челси - Лестер 1:1 (АПЛ)

Последние игры Ливерпуля:

17.09.19. Наполи - Ливерпуль 2:0 (Лига чемпионов, групповой этап)

14.09.19. Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

31.08.19. Бернли - Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

24.08.19. Ливерпуль - Арсенал 3:1 (АПЛ)

17.08.19. Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

Последние очные встречи:

14.08.19. Ливерпуль - Челси 2:2 / 5:4 по пен. (Суперкубок УЕФА)

14.04.19. Ливерпуль - Челси 2:0 (АПЛ)

29.09.18. Челси - Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

26.09.18. Ливерпуль - Челси 1:2 (Кубок английской лиги)

06.05.18. Челси - Ливерпуль 1:0 (АПЛ)