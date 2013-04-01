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Челси - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

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Лондонский Челси примет Ливерпуль в матче чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Челси - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Челси - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Getty Images

В воскресенье, 22-го сентября, в центральном матче 6-го тура АПЛ лондонский Челси примет Ливерпуль. 

Поединок состоится на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Стартовый свисток - в 18:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является Ливерпуль. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “красных“ с коэффициентом 2.01, в то время как триумф Челси оценили в 3.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.70.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые на победу подопечных Юргена Клоппа установили коэффициент 2.00. Триумф “синих“ оценили в 3.60, а ничейный исход - в 3.70.

Похожие котировки установили и в конторе bet365: победа Челси - 3.50, победа Ливерпуля - 2.00, ничья - 3.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Теги: Челси, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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