Вольфсбург - Александрия: онлайн трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 19-го сентября, Александрия стартует в групповом этапе Лиги Европы.
Подопечные Владимира Шарана в первом матче раунда сыграют на выезде против немецкого Вольфсбурга. Игра пройдет в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена.
Онлайн трансляция матча Вольфсбург - Александрия будет доступна в этой новости в четверг, 19-го сентября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
После четырех сыгранных матчей Вольфсбург идет на пятом месте в чемпионате Германии. Александрия после семи сыгранных туров занимает третью строчку в Премьер-лиге.
Между собой команды прежде не встречались. Для Александрии это будет первый групповой этап Лиги Европы в истории существования клуба.
По мнению букмекеров, явными фаворитами этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch на успех Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 1.20, в то время, как на победу Александрии можно поставить с коэффициентом 13.50. Ничейный результат оценили в 7.00.
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