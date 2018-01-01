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Вольфсбург - Александрия: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Александрия на выезде сыграет против Вольфсбурга в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Следите за событиями этого поединка в онлайн трансляции на нашем сайте.
Вольфсбург - Александрия: онлайн трансляция матча
Вольфсбург - Александрия: онлайн трансляция матча
ФК Александрия

В четверг, 19-го сентября, Александрия стартует в групповом этапе Лиги Европы.

Подопечные Владимира Шарана в первом матче раунда сыграют на выезде против немецкого Вольфсбурга. Игра пройдет в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена.

Онлайн трансляция матча Вольфсбург - Александрия будет доступна в этой новости в четверг, 19-го сентября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

После четырех сыгранных матчей Вольфсбург идет на пятом месте в чемпионате Германии. Александрия после семи сыгранных туров занимает третью строчку в Премьер-лиге.

Между собой команды прежде не встречались. Для Александрии это будет первый групповой этап Лиги Европы в истории существования клуба.

По мнению букмекеров, явными фаворитами этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch на успех Вольфсбурга принимают ставки с коэффициентом 1.20, в то время, как на победу Александрии можно поставить с коэффициентом 13.50. Ничейный результат оценили в 7.00.

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Теги: Вольфсбург, Александрия, Лига Европы, футбол, онлайн трансляция
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