Динамо - Мальме: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо примет Мальме в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого поединка в онлайн трансляции на нашем сайте.

В четверг, 19-го сентября, киевское Динамо на своем поле примет Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в 19:55 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости.

По мнению букмекеров, у хозяев поля гораздо больше шансов на победу, чем у гостей. Так, в компании Parimatch на успех “бело-синих“ принимают ставки с коэффициентом 1.61, в то время, как на победу Мальме можно поставить с коэффициентом 5.60. Ничейный результат оценили в 3.90.

Последние матчи Динамо:

15.09.19. Динамо - Десна 1:2 (УПЛ)

01.09.19. Заря - Динамо 2:2 (УПЛ)

24.08.19. Динамо - Олимпик 1:1 (УПЛ)

13.08.19. Динамо - Брюгге 3:3 (Лига чемпионов-2019/20, квалификация)

10.08.19. Динамо - Шахтер 1:2 (УПЛ)

Последние матчи Мальме:

15.0919. Мальме - Норчепинг 1:0 (Шведский первый дивизион)

01.09.19. Кальмар - Мальме 0:5 (Шведский первый дивизион)

29.08.19. Бней-Иегуда - Мальме 0:1 (Лига Европы-2019/20, квалификация)

25.08.19. Мальме - Юргорден 0:1 (Шведский первый дивизион)

22.08.19. Мальме - Бней-Иегуда 3:0 (Лига Европы-2019/20, квалификация)

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги Европы-2019/20.