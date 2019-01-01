ПСЖ - Реал: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид сыграют в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Следите за онлайн трансляцией поединка на нашем сайте.

В среду, 18-го сентября, французский ПСЖ примет мадридский Реал в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Поединок состоится в Париже на арене Парк-де-Пренс в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция поединка ПСЖ - Реал будет доступна в этой статье.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch на успех ПСЖ принимают ставки с коэффициентом 2.17, в то время, как на победу “сливочных“ можно поставить с коэффициентом 3.15. Ничейный результат оценили в 3.65.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.