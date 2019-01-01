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Атлетико - Ювентус: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов-2019/20

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Атлетико и Ювентус сыграют в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Следите за онлайн трансляцией матча на нашем сайте.
Атлетико - Ювентус: онлайн трансляция матча
Атлетико - Ювентус: онлайн трансляция матча
Getty Images

В среду, 18-го сентября, мадридский Атлетико примет туринский Ювентус в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Поединок состоится на стадионе Ванда Метрополитано в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Атлетико - Ювентус будет доступна в этой статье.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch на успех Атлетико принимают ставки с коэффициентом 2.70, в то время, как на победу туринского клуба можно поставить с коэффициентом 2.80. Ничейный исход оценили в 3.05.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, Ювентус, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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