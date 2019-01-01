Лион - Зенит: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лион сыграет с Зенитом в матче первого тура группового этапа ЛЧ-2019/20. Следите за поединком в онлайн трансляции на нашем сайте.

Во вторник, 17-го сентября, французский Лион примет российский Зенит в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Матч состоится на стадионе Парк Олимпик Лион. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Лион - Зенит будет доступна в этой статье.

По мнению букмекеров, явное преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch на успех Лиона принимают ставки с коэффициентом 1.70, в то время, как на победу “горожан“Зенита можно поставить с коэффициентом 5.00. Ничейный результат оценили в 3.75.

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