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Лион - Зенит: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Лион сыграет с Зенитом в матче первого тура группового этапа ЛЧ-2019/20. Следите за поединком в онлайн трансляции на нашем сайте.
Лион - Зенит: онлайн трансляция матча
Лион - Зенит: онлайн трансляция матча
Getty Images

Во вторник, 17-го сентября, французский Лион примет российский Зенит в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Матч состоится на стадионе Парк Олимпик Лион. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Лион - Зенит будет доступна в этой статье.

По мнению букмекеров, явное преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch на успех Лиона принимают ставки с коэффициентом 1.70, в то время, как на победу “горожан“Зенита можно поставить с коэффициентом 5.00. Ничейный результат оценили в 3.75.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Лион, Зенит, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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