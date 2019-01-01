Боруссия - Барселона: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов-2019/20

Боруссия Д и Барселона сыграют в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Следите за онлайн трансляцией поединка на нашем сайте.

Во вторник, 17-го сентября, дортмундская Боруссия примет Барселону в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния являются гости. Так, в компании Parimatch на успех “сине-гранатовых“ принимают ставки с коэффициентом 2.15, в то время, как на победу “шмелей“ можно поставить с коэффициентом 3.15. Ничейный результат оценили в 3.75.

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