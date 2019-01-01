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Наполи - Ливерпуль: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов-2019/20

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Наполи и Ливерпуль сыграют в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Следите за онлайн трансляцией поединка на нашем сайте.
Наполи - Ливерпуль: онлайн трансляция матча
Наполи - Ливерпуль: онлайн трансляция матча
Getty Images

Во вторник, 17-го сентября, Наполи на своем поле примет Ливерпуль в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Матч состоится в 22:00 по киевскому времени на стадионе Сан-Паоло.

Онлайн трансляция матча Наполи - Ливерпуль будет доступна в этой статье.

По мнению букмекеров, небольшим преимуществом в поединке обладают подопечные Юргена Клоппа. Так, в компании Parimatch на успех “красных“ принимают ставки с коэффициентом 2.28, в то время, как на победу неаполитанцев можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничейный исход оценили в 3.50.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Наполи, Ливерпуль, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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