Шахтер - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер примет Манчестер Сити в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.
В среду, 18-го сентября, Шахтер примет Манчестер Сити на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что жребий сводит “горняков“ и “горожан“ уже третий сезон подряд.
Поединок пройдет в Харькове на стадионе Металлист в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити будет доступна в этой статье.
Стоит сказать, что букмекеры отдают предпочтение Манчестер Сити. Так, в компании Parimatch на успех “оранжево-черных“ принимают ставки с коэффициентом 9.40, в то время, как на победу “горожан“ можно поставить с коэффициентом 1.30. Ничейный результат оценили в 5.60.
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