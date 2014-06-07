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Шахтер - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер примет Манчестер Сити в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.
Шахтер - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча
Шахтер - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 18-го сентября, Шахтер примет Манчестер Сити на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что жребий сводит “горняков“ и “горожан“ уже третий сезон подряд.

Поединок пройдет в Харькове на стадионе Металлист в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити будет доступна в этой статье.

Стоит сказать, что букмекеры отдают предпочтение Манчестер Сити. Так, в компании Parimatch на успех “оранжево-черных“ принимают ставки с коэффициентом 9.40, в то время, как на победу “горожан“ можно поставить с коэффициентом 1.30. Ничейный результат оценили в 5.60.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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