Вольфсбург - Александрия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Александрия отправится в гости к Вольфсбургу в рамках Лиги Европы. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 19-го сентября, Вольфсбург примет Александрию в первом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится на стадионе Фольксваген-Арена в Вольфсбурге в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явными фаворитами этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch на успех “бело-синих“ принимают ставки с коэффициентом 1.20, в то время, как на победу Мальме можно поставить с коэффициентом 13.50. Ничейный результат оценили в 7.00.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе немецкого клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 1.18. На успех Александрии можно поставить с коэффициентом 15.00, а вот ничью здесь оценили в 7.00.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Вольфсбурга - 1.16, победа Александрии - 13.00, ничья - 7.50.

Отметим, что ранее команды ни разу не встречались.

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