Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вольфсбург - Александрия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Александрия отправится в гости к Вольфсбургу в рамках Лиги Европы. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров
Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров
ФК Александрия

В четверг, 19-го сентября, Вольфсбург примет Александрию в первом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится на стадионе Фольксваген-Арена в Вольфсбурге в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явными фаворитами этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch на успех “бело-синих“ принимают ставки с коэффициентом 1.20, в то время, как на победу Мальме можно поставить с коэффициентом 13.50. Ничейный результат оценили в 7.00.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе немецкого клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 1.18. На успех Александрии можно поставить с коэффициентом 15.00, а вот ничью здесь оценили в 7.00.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Вольфсбурга - 1.16, победа Александрии - 13.00, ничья - 7.50.

Отметим, что ранее команды ни разу не встречались.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги Европы-2019/20.

Поделись:
Теги: Александрия, Вольфсбург, Лига Европы, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь