Динамо - Мальме: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Киевское Динамо примет Мальме в матче первого тура Лиги Европы. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 19-го сентября, киевское Динамо сыграет с Мальме в первом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится на НСК Олимпийский в 19:55 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, у хозяев поля гораздо больше шансов на победу, чем у гостей. Так, в компании Parimatch на успех “бело-синих“ принимают ставки с коэффициентом 1.61, в то время, как на победу Мальме можно поставить с коэффициентом 5.60. Ничейный результат оценили в 3.90.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе подопечных Алексея Михайличенко, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 1.61. На успех шведского клуба можно поставить с коэффициентом 5.50, а вот ничью здесь оценили в 3.80.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Динамо - 1.57, победа Мальме - 5.75, ничья - 3.80.

Отметим, что в современной истории команды встречались лишь раз в товарищеском поединке, который завершился вничью (0:0). Однако Динамо и Мальме играли 41 год назад во втором круге Кубка европейских чемпионов-1978/79. Тогда шведский клуб выиграл по итогам двух встреч - 0:0, 2:0, дошел до финала, где минимально уступил Ноттингем Форест.

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