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Лион - Зенит: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Лионе и Зенит сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этой встречи.
Лион - Зенит: прогноз букмекеров
Лион - Зенит: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 17-го сентября, Лион примет питерский Зенит в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Поединок начнется в 19:55 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явное преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch на успех Лиона принимают ставки с коэффициентом 1.70, в то время, как на победу “горожан“Зенита можно поставить с коэффициентом 5.00. Ничейный результат оценили в 3.75.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе французского клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 1.67. На успех питерского клуба можно поставить с коэффициентом 5.00, а вот ничью здесь оценили в 3.80.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Лиона - 1.72, победа Зенита - 4.75, ничья - 3.60.

Отметим, что команды уже встречались на этой же стадии турнира в сезоне-2015/16. Тогда оба матча выиграл Зенит.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Лион, Зенит, Зенит (Санкт-Петербург), Лига Чемпионов, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, футбол
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