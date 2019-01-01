Боруссия - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия и Барселона сыграют 17-го сентября в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 17-го сентября, дортмундская Боруссия на своем поле примет испанскую Барселону в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Поединок состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния являются гости. Так, в компании Parimatch на успех “сине-гранатовых“ принимают ставки с коэффициентом 2.15, в то время, как на победу “шмелей“ можно поставить с коэффициентом 3.15. Ничейный результат оценили в 3.75.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе каталонского клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 2.15. На успех дортмундцев можно поставить с коэффициентом 3.10, а вот ничью здесь оценили в 3.70.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Боруссии - 3.20, победа Барселоны - 2.05, ничья - 3.75.

Отметим, что в своей истории команды встречались дважды - в рамках Суперкубка УЕФА. Свой домашний поединок Барселона выиграла, а на выезде добыла ничью. Предстоящий матч станет третьим в статистике личных встреч команд.

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