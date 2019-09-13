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Наполи - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Наполи и Ливерпуль встретятся в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Наполи - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Наполи - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 17-го сентября, Наполи на стадионе Сан-Паоло примет Ливерпуль в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, небольшим преимуществом в поединке обладают подопечные Юргена Клоппа. Так, в компании Parimatch на успех “красных“ принимают ставки с коэффициентом 2.28, в то время, как на победу неаполитанцев можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничейный исход оценили в 3.50.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе английского клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 2.25. На успех Наполи можно поставить с коэффициентом 3.00, а вот ничью здесь оценили в 3.60.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Наполи - 3.10, победа Ливерпуля - 2.20, ничья - 3.50.

Отметим, что за свою историю Наполи и Ливерпуль встречались четырежды. Два матча команды сыграли в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2010/11, а еще два - в Лиге чемпионов - 2018/19. Две победы на счету английской команды, одна - у итальянцев и один поединок закончился мировой.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Ливерпуль, Наполи, Лига Чемпионов, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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