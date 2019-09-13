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Атлетико - Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Ювентус и Атлетико встретятся в матче группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Атлетико - Ювентус: ставки букмекеров
Атлетико - Ювентус: ставки букмекеров
Getty Images

В среду, 18-го сентября, мадридский Атлетико примет Ювентус в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится на стадионе Ванда Метрополитано. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у хозяев поля. Так, в компании Parimatch на успех Атлетико принимают ставки с коэффициентом 2.70, в то время, как на победу туринского клуба можно поставить с коэффициентом 2.80. Ничейный исход оценили в 3.05.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе мадридского клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 2.62. На успех “старой сеньоры“ можно поставить с коэффициентом 2.87, а вот ничью здесь оценили в 3.00.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Атлетико - 2.60, победа Ювентуса - 3.70, ничья - 3.25.

Отметим, что за свою историю Атлетико и Ювентус провели десять матчей, пять из которых выиграли туринцы, а четыре - “матрасники“. Один поединок завершился вничью.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, Ювентус, Лига Чемпионов, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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