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ПСЖ - Реал: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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ПСЖ примет мадридский Реал в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита матча.
ПСЖ - Реал: прогноз букмекеров
ПСЖ - Реал: прогноз букмекеров
Getty Images

В среду, 18-го сентября, на арене Парк-де-Пренс в Париже ПСЖ примет Реал Мадрид в рамках первой встречи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch на успех ПСЖ принимают ставки с коэффициентом 2.17, в то время, как на победу “сливочных“ можно поставить с коэффициентом 3.15. Ничейный результат оценили в 3.65.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе парижского клуба, принимая ставки на этот исход с коэффициентом 2.15. На успех Королевского клуба можно поставить с коэффициентом 3.20, а вот ничью здесь оценили в 3.60.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа ПСЖ - 2.10, победа Реал Мадрид - 3.40, ничья - 3.40.

Отметим, что за свою историю ПСЖ и Реал провели девять матчей и победа еще ни разу не доставалась парижанам. Семь раз выигрывал мадридский клуб и дважды поединки завершались вничью.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, ПСЖ, Лига Чемпионов, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, футбол
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