Шахтер - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" примут "горожан" в рамках Лиги чемпионов. Букмекеры назвали фаворита встречи.

Третий сезон подряд жребий сводит Шахтер и Манчестер Сити в групповом этапе Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне первая очная встреча состоится в Харькове 18-го сентября. Матч пройдет на стадионе Металлист и начнется в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, на домашней арене у “горняков“ намного меньше шансов на успех, чем у чемпиона Англии. Так, в компании Parimatch на успех “оранжево-черных“ принимают ставки с коэффициентом 9.40, в то время, как на победу “горожан“ можно поставить с коэффициентом 1.30. Ничейный результат оценили в 5.60.

Их коллеги из William Hill также уверены в победе подопечных Хосепа Гвардиолы, принимая ставки на их победу с коэффициентом 1.28. На успех Шахтера можно поставить с коэффициентом 9.50, а вот ничью здесь оценили в 5.50.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Шахтера - 9.50, победа Манчестер Сити - 1.28, ничья - 5.50.

Отметим, что из четырех встреч между донецким и английским кубом, только раз Шахтеру удалось добыть победу, остальные три матча оставались за манкунианцами.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.