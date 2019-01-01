Шахтер - Заря: прогноз и ставки на матч чемпионата Украины

Букмекеры определили фаворита предстоящего поединка УПЛ.

В матче 7-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер примет луганскую Зарю. Поединок состоится в субботу, 14-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются “горняки“. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу донецкого клуба с коэффициентом 1.14, в то время как триумф Зари оценили в 22.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 7.60.

Отметим, что Шахтер и Заря в своей истории встречались 42 раза, из них 36 раз побеждали “горняки“ и только в пяти случаях - луганская команда.

Напомним, перед закрытием трансферного окна Шахтер усилился Евгением Коноплянкой и Витао.