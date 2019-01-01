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Германия - Нидерланды: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

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Германия и Нидерланды встретятся в матче отбора на Евро-2020. Следи за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.
Германия - Нидерланды: онлайн трансляция
Германия - Нидерланды: онлайн трансляция
Getty Images

В пятницу, 6-го сентября, сборная Германии примет команду Нидерландов в ответном матче квалификации на Евро-2020. Поединок состоится в Гамбурге на стадионе Фолькпаркштадион.

Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Германии занимает второе место в группе, хотя провела на один матч меньше, чем лидирующая Северная Ирландия. Немцы выступают без поражений - все три матча подопечные Йоахима Лева выиграли.

Сборная Нидерландов в турнирной таблице занимает третье место, проведя всего лишь два матча - одна победа и одно поражение (от Германии).

За свою историю команды встречались 43 раза. На счету немцев 16 побед, а на счету нидерландцев - 11. Еще в 16 поединках команды разошлись вничью. В частности, в рамках текущей квалификации команды уже сыграли первый матч, который завершился победой Германии со счетом 3:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

В предстоящем же матче букмекеры считают фаворитом хозяев - на победу Германии в компании Parimatch принимают ставки с коэффициентом 2.03, а на успех Нидерландов - 3.50. Ничейный исход оценивается в 3.90.

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Теги: сборная Германии по футболу, сборная Нидерландов по футболу, футбол, Евро-2020, онлайн трансляция, квалификация
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