Германия - Нидерланды: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

Германия - Нидерланды: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020Назад к разделу Сборные
В пятницу, 6-го сентября, сборная Германии примет команду Нидерландов в ответном матче квалификации на Евро-2020. Поединок состоится в Гамбурге на стадионе Фолькпаркштадион.
Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье в 21:45 по киевскому времени.
Сборная Германии занимает второе место в группе, хотя провела на один матч меньше, чем лидирующая Северная Ирландия. Немцы выступают без поражений - все три матча подопечные Йоахима Лева выиграли.
Сборная Нидерландов в турнирной таблице занимает третье место, проведя всего лишь два матча - одна победа и одно поражение (от Германии).
За свою историю команды встречались 43 раза. На счету немцев 16 побед, а на счету нидерландцев - 11. Еще в 16 поединках команды разошлись вничью. В частности, в рамках текущей квалификации команды уже сыграли первый матч, который завершился победой Германии со счетом 3:2. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.
В предстоящем же матче букмекеры считают фаворитом хозяев - на победу Германии в компании Parimatch принимают ставки с коэффициентом 2.03, а на успех Нидерландов - 3.50. Ничейный исход оценивается в 3.90.
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