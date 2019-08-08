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Заря - Эспаньол: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Следите за событиями ответного поединка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом.
Заря - Эспаньол: онлайн трансляция
Заря - Эспаньол: онлайн трансляция
ФК Заря

В четверг, 29-го августа, луганская Заря на своем поле примет испанский Эспаньол в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Поединок состоится на стадионе Славутич - Арена в Запорожье.

Онлайн трансляция матча Заря - Эспаньол будет доступна будет доступна в этой новости, начиная с 20:00 по киевскому времени.

В первом матче Эспаньол уверенно обыграл Зарю со счетом 3:1. В промежутке между поединками Лиги Европы команды провели игры национального первенства. Луганский клуб на выезде минимально одолел Карпаты (1:0) в матче 5-го тура УПЛ, а Эспаньол сыграл вничью с Алавесом (0:0) в матче 2-го тура Ла Лиги.

Последние матчи Зари:

25.08.19. Карпаты - Заря - 0:1 (УПЛ)
22.08.19. Эспаньол - Заря - 3:1 (плей-офф квалификации Лиги Европы)
18.08.19. Заря - Александрия - 1:2 (УПЛ)
15.08.19. Заря - ЦСКА София - 1:0 (квалификация Лиги Европы)
11.08.19. Колос - Заря - 1:3 (УПЛ)

Последние матчи Эспаньола:

25.08.19.  Алавес - Эспаньол - 0:0 (Ла Лига)
22.08.19. Эспаньол - Заря - 3:1 (плей-офф квалификации Лиги Европы)
18.08.19. Эспаньол - Севилья - 0:2 (Ла Лига)
15.08.19. Эспаньол - Люцерн - 3:0 (квалификация Лиги Европы)
08.08.19. Люцерн - Эспаньол - 0:3 (квалификация Лиги Европы)

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является каталонский клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Эспаньола с коэффициентом 2.20, в то время как успех луганчан оценили в 3.30. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.40.

Специалисты также не сомневаются в том, что именно Эспаньол выйдет в групповой этап Лиги Европы, установив котировку на этот исход в 1.06. Проход Зари оценили в 9.40.

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Теги: Заря, Заря Луганск, Эспаньол, онлайн трансляция, футбол, Лига Европы, квалификация, плей-офф
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