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Заря - Эспаньол: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

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Луганский клуб проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы.
Заря - Эспаньол: прогнозы букмекеров
Заря - Эспаньол: прогнозы букмекеров
twitter.com/rcdespanyol

В четверг, 29-го августа, луганская Заря на своем поле примет испанский Эспаньол в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является каталонский клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Эспаньола с коэффициентом 2.20, в то время как успех луганчан оценили в 3.30. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.40.

Специалисты также не сомневаются в том, что именно Эспаньол выйдет в групповой этап Лиги Европы, установив котировку на этот исход в 1.06. Проход Зари оценили в 9.40.

Схожие коэффициенты установили и эксперты из bet365. Так, победа украинского клуба оценивается в 3.25, а вот успех Эспаньола - в 2.15. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40. Отметим, что проход луганского клуба в групповой раунд оценили в 8.00, а выход испанцев - в 1.083.

Букмекеры из William Hill также согласны со своими коллегами, установив следующие котировки: победа Зари - 3.30, победа Эспаньола - 2.15, ничья - 3.40.

Матч Заря - Эспаньол состоится в четверг, 29-го августа, на стадионе Славутич - Арена в Запорожье. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого матча, которая начнется в 20:00.

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Теги: Заря, Заря Луганск, Эспаньол, Лига Европы, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, плей-офф, квалификация, футбол
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