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Украинскому футболисту предложили контракт до конца карьеры в Финляндии

Комментариев: 1
Игрок принял решение остаться в клубе.
Денис Олейник / ФК Дармштадт
Денис Олейник / ФК Дармштадт

Экс-форвард сборной Украины, харьковского Металлиста и голландского Виттеса Денис Олейник признался, что руководство финского СИКа предложило ему контракт, действующий до конца его карьеры.

“Я не продлевал контракт с СИКом. По окончанию прошлого контракта вступила опция пролонгации, поэтому я остаюсь.

На сегодняшний день мне предложили контракт до конца моей карьеры, а потом и работу в клубе. Но я еще не дал ответ.

У нас с президентом команды есть договоренность, что если поступит достойное предложение, то я уйду. Но менять прописку на минимальные улучшения условий не стоит“, - сказал Олейник.

Напомним, Денис Олейник перебрался в финский СИК в 2018-м году из харьковского Гелиоса. В минувшем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил 7 голов.

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Теги: Денис Олейник, Финляндия
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Источник: zbirna.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.08.2019, 11:36
Оценка:  0
гость
Рад за Олейника дома его так не ценили....
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