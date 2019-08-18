Украинскому футболисту предложили контракт до конца карьеры в Финляндии

Игрок принял решение остаться в клубе.

Экс-форвард сборной Украины, харьковского Металлиста и голландского Виттеса Денис Олейник признался, что руководство финского СИКа предложило ему контракт, действующий до конца его карьеры.

“Я не продлевал контракт с СИКом. По окончанию прошлого контракта вступила опция пролонгации, поэтому я остаюсь.

На сегодняшний день мне предложили контракт до конца моей карьеры, а потом и работу в клубе. Но я еще не дал ответ.

У нас с президентом команды есть договоренность, что если поступит достойное предложение, то я уйду. Но менять прописку на минимальные улучшения условий не стоит“, - сказал Олейник.

Напомним, Денис Олейник перебрался в финский СИК в 2018-м году из харьковского Гелиоса. В минувшем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил 7 голов.