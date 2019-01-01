Заря - Будучность: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита ответного матча квалификации Лиги Европы-2019/20.

В четверг, 1-го августа, луганская Заря проведет ответный матч против черногорской Будучности в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы-2019/20.

Поединок состоится в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка считается Заря. Так, в компании Parimatch ставки на победу луганского клуба принимают с коэффициентом 1.25, в то время как успех Будучности оценили в 13.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.60.

Если говорить о шансах команд на выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы, то букмекеры настолько уверены в успехе Зари, что даже не принимают ставки на проход команды. А вот сенсацию от черногорцев оценили в 34.0.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Заря - Будучность.

Напомним, первый матч между командами завершился уверенной победой Зари со счетом 3:1. Смотрите также видео голов и обзор поединка Будучность - Заря.