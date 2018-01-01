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Заря – Будучность: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Следите за событиями ответного матча Заря - Будучность второго квалификационного раунда Лиги Европы на нашем сайте.
Заря - Будучность: онлайн трансляция
Заря - Будучность: онлайн трансляция
ФК Заря Луганск

В четверг, 1-го августа, луганская Заря проведет ответный матч против черногорской Будучности в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы-2019/20.

Поединок состоится в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. 

Онлайн трансляция матча Заря - Будучность будет доступна в четверг, 1 августа, в этой новости.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка считается Заря. Так, в компании Parimatch ставки на победу луганского клуба принимают с коэффициентом 1.25, в то время как успех Будучности оценили в 13.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.60.

Предстоящий поединок будет судить бригада арбитров из Ирландии во главе с 41-летним Нилом Дойлом. Рефери в своей карьере однажды пересекался с украинскими командами, зафиксировав домашнюю победу национальной сборной над Сан-Марино в отборе на ЧМ-2014 (9:0).

Напомним, первый матч между командами завершился уверенной победой Зари со счетом 3:1. Смотрите также видео голов и обзор поединка Будучность - Заря.

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Теги: Заря, Будучность, Лига Европы, квалификация, онлайн трансляция, футбол
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