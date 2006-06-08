Украина - Люксембург: где смотреть матч отбора на Евро-2020
Сборная Украины примет команду из Люксембурга в ответном матче квалификации Евро-2020.
Поединок пройдет во Львове на стадионе Арена Львов в понедельник, 10-го июня. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Люксембург, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
Кроме того, в Украине этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.
Напомним, что Украина без поражений стартовала в отборе к Евро-2020. В матче против Португалии наша команда сыграла в нулевую ничью, а в Люксембурге украинцы одержали победу со счетом 2:1.
История встреч сборных Украины и Люксембурга:
25.03.2019 Люксембург - Украина 1:2 (Чемпионат Европы 2020, Отборочные матчи)
14.06.2015 Украина - Люксембург 3:0 (Чемпионат Европы 2016, Отборочные матчи)
15.11.2014 Люксембург - Украина 0:3 (Чемпионат Европы 2016, Отборочные матчи)
08.06.2006 Люксембург - Украина 0:3 (Товарищеские матчи 2006).
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