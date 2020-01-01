Украина - Люксембург: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2020

Сборная Украины сыграет с Люксембeргом в рамках отбора на Евро-2020.

Сборная Украины примет команду из Люксембурга в ответном матче квалификации Евро-2020. Поединок пройдет во Львове на стадионе Арена Львов в понедельник, 10-го июня.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния является сборная Украины. Так, в компании Parimatch ставки на победу “сине-желтых“ принимают с коэффициентом 1.10, в то время как успех Люксембурга оценили в 30.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 9.20.

Отметим, что команды в своей истории встречались уже 5 раз.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Люксембург, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. Кроме того, вы можете посмотреть этот поединок в прямом эфире.

Матч Украина - Люксембург в прямом эфире покажет телеканал Украина.