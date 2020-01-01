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Украина - Люксембург: прогноз и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2020

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Сборная Украины сыграет с Люксембeргом в рамках отбора на Евро-2020.
Украина - Люксембург: прогноз букмекеров
Украина - Люксембург: прогноз букмекеров
ffu.ua

Сборная Украины примет команду из Люксембурга в ответном матче квалификации Евро-2020. Поединок пройдет во Львове на стадионе Арена Львов в понедельник, 10-го июня.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния является сборная Украины. Так, в компании Parimatch ставки на победу “сине-желтых“ принимают с коэффициентом 1.10, в то время как успех Люксембурга оценили в 30.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 9.20.

Отметим, что команды в своей истории встречались уже 5 раз. 

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Люксембург, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. Кроме того, вы можете посмотреть этот поединок в прямом эфире. 

Матч Украина - Люксембург в прямом эфире покажет телеканал Украина.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Люксембурга, Евро-2020, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров
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