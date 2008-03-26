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Украина - Сербия: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

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Сборная Украины встретится с Сербией в рамках квалификации на чемпионат Европы. Следите за событиями этого противостояния в нашей онлайн трансляции.
Украина - Серия: онлайн трансляция матча
Украина - Серия: онлайн трансляция матча
ffu.ua

Сборная Украины примет национальную команду Сербии в первом матче отбора на Евро-2020.

Поединок состоится во Львове в пятницу, 7-го июня, в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье.

Команды уже встречались ранее трижды. Два матча были сыграны в качестве товарищеских и один - в рамках Кипрского международного турнира. Во всех трех играх победу одержали “желто-синие“.

История встреч сборных Украины и Сербии:

15.11.2016 Украина - Сербия 2:0 (Товарищеский матч, 2016)

11.02.2009 Сербия - Украина 0:1 (Кипрский международный турнир 2009, Финал)

26.03.2008 Украина - Сербия 2:0 (Товарищеский матч, 2008)

Напомним, что Украина без поражений стартовала в отборе к Евро-2020. В матче против Португалии наша команда сыграла в нулевую ничью, а в Люксембурге украинцы одержали победу со счетом 2:1.

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