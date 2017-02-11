Тоттенхэм - Ливерпуль: онлайн трансляция финала Лиги чемпионов

Следите за событиями финального матча Лиги чемпионов в нашей онлайн трансляции.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 1-го июня в Мадриде (Испания) на стадионе Ванда Метрополитано. В решающем поединке встретятся две английские команды - Тоттенхэм и Ливерпуль.

Онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль будет доступна в этой статье 1-го июня в 22:00 по киевскому времени.

Номинальный хозяин встречи Тоттенхэм на групповой стадии турнира встречался с Барселоной, Интером и ПСВ. Пропустив каталонцев вперед, Тоттенхэм вышел в раунд плей-офф со второго места. В 1/8 англичан ждала дортмундская Боруссия, которую “шпоры“ прошли, выйдя в четвертьфинале на Манчестер Сити. “Горожанам“ не удалось обойти своих соотечественников, поэтому Тоттенхэм оказался в полуфинале, где добыл волевую победу над амстердамским Аяксом.

Ливерпуль же попал в одну группу с ПСЖ, Наполи и Црвена Звездой. “Красные“ вышли в 1/8 со второго места, уступив первое ПСЖ. Следующим соперником Ливерпуля стала Бавария, которую они с легкостью прошли и в 1/4 встретились с Порту, где “красным“ оказалось еще проще. За выход в финал Ливерпуль сражался с Барселоной, которой на Камп Ноу уступил 3:0, но совершил невероятный камбэк на Энфилде, выиграв со счетом 4:0 и выйдя в решающий матч турнира.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются подопечные Юргена Клоппа. Так, в компании Parimatch ставки на победу Ливерпуля принимаются с коэффициентом 1.95, в то время как успех Тоттенхэма оценили в 4.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

История последних встреч Ливерпуля и Тоттенхэма:

31.03.2019 (АПЛ-2018/19) Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1

15.09.2018 (АПЛ-2018/19) Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2

04.02.2018 (АПЛ-2017/18) Ливерпуль - Тоттенхэм 2:2

22.10.2017 (АПЛ-2017/18) Тоттенхэм - Ливерпуль 4:1

11.02.2017 (АПЛ-2016/17) Ливерпуль - Тоттенхэм 2:0