Челси - Арсенал: онлайн трансляция финала Лиги Европы начнется в 22:00

Челси и Арсенал встретятся в решающем матче Лиги Европы в Баку. Следите за событиями этого противостояния в нашей онлайн трансляции.

В среду, 29-го мая, в Баку (Азербайджан) состоится финал Лиги Европы, где всех поклонников футбола ожидает лондонское дерби - за титул будут бороться Челси и Арсенал.

Онлайн трансляция матча Челси - Арсенал будет доступна в этой статье 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

На пути к финалу Челси соперничал с БАТЭ, Види и ПАОКом на групповой стадии, с Мальме - в 1/16, с киевским Динамо - в 1/8, со Славией - в четвертьфинале и выбил Айнтрахт в полуфинале.

Арсенал же попал в группу со Спортингом, Ворсклой и Карабахом, в 1/16 команде попался БАТЭ, в 1/8 лондонцы выбили Ренн, в 1/4 - Наполи, а в полуфинале без проблем прошли Валенсию.

Команды уже завершили чемпионскую гонку в АПЛ, по результатам которой, “синие“ заняли 3-е место, набрав 72 балла, а вот “канониры“ отстали лишь на 2 очка и расположились на 5-й строчке.

По мнению букмекеров, больше шансов на победу у Челси. Так, в компании Parimatch, ставки на победу “синих“ принимают с коэффициентом 2.31, в то время как успех Арсенала оценили в 3.15. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3.30.

История последних противостояний Челси и Арсенала:

19.01.2019 (АПЛ) Арсенал - Челси 2:0

18.08.2018 (АПЛ) Челси - Арсенал 3:2

01.08.2018 (Международный Кубок Чемпионов, финальный раунд) Арсенал - Челси 1:1 (пен. 6:5)

24.01.2018 (Кубок Футбольной лиги 2017/18, полуфинал) Арсенал - Челси 2:1

10.01.2018 (Кубок Футбольной лиги 2017/18, полуфинал) Челси - Арсенал 0:0