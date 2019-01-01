Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ: Аякс сыграет с Ювентусом, Тоттенхэм - с Манчестер Сити

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны все пары этой стадии крупнейшего еврокубкового турнира.

Жеребьевка была полностью открытая, сеяных и несеяных команд не было, а клубы из одной национальной ассоциации могли оказаться в одной паре. Команда, которая обозначена первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Украинские клубы не были представлены в жеребьевке. Единственный наш представитель, вышедший в групповой этап - Шахтер, занял третье место в группе и отправился в Лигу Европы, которую покинул на стадии 1/16 финала.

1/4 финала Лиги чемпионов. Пары:

Аякс (Нидерланды) - Ювентус (Италия)

Ливерпуль (Англия) - Порту (Португалия)

Тоттенхэм (Англия) - Манчестер Сити (Англия)

Барселона (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

По итогам жеребьевки Манчестер Юнайтед должен был проводить первый матч на выезде, однако из-за правил властей в Манчестере “красные дьяволы“ не могут играть в один день с Манчестер Сити, поэтому пара Барселона - Манчестер Юнайтед проведет первый матч на Олд Траффорд, а не на Камп Ноу.

Напомним, что первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, а ответные - 16 и 17 апреля.

Также была проведена жеребьевка полуфиналов и финала, по итогам которых было определено, какие команды могут встретиться в 1/2 финала и победитель какого полуфинала будет являться номинальным хозяином поля в финале в Мадриде.

Жеребьевка 1/2 финала:

ПФ 1: Тоттенхэм/Манчестер Сити - Аякс/Ювентус

ПФ 2: Барселона/Манчестер Юнайтед - Ливерпуль/Порту

Финал:

ПФ 1 - ПФ 2

Напомним, жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в 14:00. Онлайн трансляция будет доступна здесь.