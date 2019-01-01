Динамо - Челси: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Букмекеры определили фаворита в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Киевское Динамо и лондонский Челси 14 марта в Киеве на НСК Олимпийский сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

Первый матч в Лондоне завершился разгромным поражением Динамо со счетом 0:3, после которого команду Хацкевича в Киеве спасет лишь чудо от вылета с турнира. К слову, букмекеры оценили шансы киевлян на выход в 1/4 финала по сумме двух матчей в 26.00, в то время как на проход “синих“ можно поставить с коэффициентом 1.005.

Если говорить исключительно об игре в Киеве, то букмекеры также уверены в превосходстве английского клуба. Так, в компании Parimatch, ставки на победу Челси принимают с коэффициентом 2.20, в то время как успех киевского клуба оценивают в 3.65. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.

Их коллеги из bet365 также считают, что лондонский клуб является фаворитом поединка. Их успех оценивают в 2.20, а на триумф “бело-синих“ можно поставить с коэффициентом 3.60. Ничью здесь оценили в 3.40.

Эксперты из компании William Hill также уверены в победе хозяев поля. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Челси - 2.15, победа Динамо - 3.50, ничья - 3.20.

Напомним, матч Динамо - Челси состоится в четверг, 14-го марта, в Киеве. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.