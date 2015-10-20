Динамо - Челси: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо сыграет с Челси 14 марта в Киеве в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Следите за событиями матча Динамо - Челси.

Киевское Динамо и лондонский Челси 14 марта в Киеве на НСК Олимпийский сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

Наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Динамо - Челси, которая будет доступна в этой новости в 14 марта 19:55.

Первый матч в Лондоне завершился разгромным поражением Динамо со счетом 0:3. Сперва на 17-й минуте отличился Педро, во втором тайме Виллиан со штрафного увеличил преимущество своей команды, а вышедший на замену Хадсон-Одои довел счет до разгромного. Теперь команду Хацкевича в Киеве спасет лишь чудо от вылета с турнира.

В промежутке между матчами с Челси киевляне провели отличную встречу с Арсенал-Киев, разгромив соперника со счетом 4:0. “Синие“ же сыграли вничью с Вулверхэмптоном, потеряв важные очки в борьбе за топ-4 чемпионата Англии.

Динамо в этом поединке не сможет рассчитывать на полузащитника Виталия Буяльского, получивший в Лондоне третье предупреждение в сезоне. Да и вызывает беспокойства позиция нападающего - к травмированным Беседину и Солю добавился Русин и заболевший Вербич, из-за чего в матче с Арсеналом сыграл Денис Гармаш. Что касается гостей, то у них проблем с составом нет.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является английский клуб. Так, в компании Parimatch, ставки на победу Челси принимают с коэффициентом 2.20, в то время как успех киевского клуба оценивают в 3.65. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.

Отметим, что Челси является безусловным фаворитом противостояния - ставки на их проход в 1/4 турнира ЛЕ по сумме двух матчей принимают с коэффициентом 1.005, тогда как шансы Динамо оценили в 26.00.

Последние игры Динамо:

10.03.19 Динамо Киев - Арсенал-Киев - 4:0

07.03.19 Челси - Динамо Киев - 3:0

02.03.19 Десна - Динамо Киев - 1:2

25.02.19 Динамо Киев - Заря - 5:0

21.02.19 Динамо Киев - Олимпиакос - 1:0

Последние игры Челси:

10.03.19 Челси - Вулверхэмптон - 1:1

07.03.19 Челси - Динамо Киев - 3:0

03.03.19 Фулхэм - Челси - 1:2

27.02.19 Челси - Тоттенхэм - 2:0

24.02.19 Челси - Манчестер Сити - 0:0

Очные встречи:

07.03.19 Челси - Динамо Киев - 3:0

04.11.15 Челси - Динамо Киев - 2:1

20.10.15 Динамо Киев - Челси - 0:0