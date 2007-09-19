Барселона - Лион: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 13-го марта, Барселона сыграет с Лионом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями матча Барселона - Лион.

Барселона и Лион проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 13-го марта, на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Барселона - Ливерпуль, которая будет доступна в этой новости 13-го марта в 22:00.

Первая встреча, которая состоялась в Лионе, завершилась в нулевую ничью, так что в этом матче будет настоящая борьба за выход в 1/4 финала. Беспроигрышная серия подопечных подопечных Эрнесто Вальверде насчитывает уже семь матчей Лиги чемпионов, четыре из которых каталонцы выиграли. А из 18 предыдущих поединков в ЛЧ они проиграли всего 1 и одержали 10 побед.

Лион в этом розыгрыше Лиги чемпионов, как и Барселона, еще не проигрывал. Но после победы над Манчестер Сити в первом туре групповой стадии он шесть раз подряд играл вничью. В целом беспроигрышная полоса команды Бруно Женезио составляет уже десять матчей – две победы и восемь ничьих. Именно эта результативная ничья позволила французам дойди до 1/8 финала.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch, ставки на победу Барселоны принимают с коэффициентом 1.25, в то время как успех французского клуба оценивают в 11.5. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.60.

Последние игры Барселоны:

09.03.19 Барселона - Райо Вальекано - 3:1

06.03.19 Барселона - Жирона - 0:1

02.03.19 Реал Мадрид - Барселона - 0:1

27.02.19 Реал Мадрид - Барселона - 0:3

23.02.19 Севилья - Барселона - 2:4

Последние игры Лиона:

09.03.19 Страсбур - Лион - 2:2

03.03.19 Лион - Тулуза - 5:1

27.02.19 Лион - Кан - 3:1

24.02.19 Монако - Лион - 2:0

19.02.19 Лион - Барселона - 0:0

Очные встречи:

19.02.19 - ЛЧ - Лион - Барселона - 0:0

11.03.09 - ЛЧ - Барселона - Лион - 5:2

24.02.09 - ЛЧ - Лион - Барселона - 1:1

27.11.07 - ЛЧ - Лион - Барселона - 2:2

19.09.07 - ЛЧ - Барселона - Лион - 3:0