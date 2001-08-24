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Бавария - Ливерпуль: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Следите за событиями матча Бавария - Ливерпуль, который состоится в среду, 13-го марта.
Бавария - Ливерпуль: онлайн трансляция
Бавария - Ливерпуль: онлайн трансляция

В среду, 13-го марта, немецкая Бавария и английский Ливерпуль в Мюнхене на Альянц Арене сыграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Бавария - Ливерпуль, которая будет доступна в этой новости 13-го марта в 22:00. 

В первой встрече, которая состоялась в Ливерпуля, победителя выявить не удалось, а команды так и не забили ни единого гола - 0:0. После того поединка мюнхенцы выиграли все три матча чемпионата Германии и вышли на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, которое по очкам делят с Боруссией Д.

А вот Ливерпуль провел четыре игры в рамках АПЛ, и в двух из них счет был ничейным (0:0 с МЮ и Эвертоном), что лишило “красных“ лидерства в турнирной таблице чемпионата. Если Клопп решит сделать ставку на чемпионат, то может пожертвовать результатом поединка против Баварии.

Из-за дисквалификации ответный матч в Мюнхене пропустят два игрока Баварии - полузащитник Томас Мюллер и защитник Йозуа Киммих. У Ливерпуля проблем с дисквалификациями нет. Если говорит о лазарете, то у Баварии пропустят игру Роббен и Толиссо, а у Ливерпуля не сыграют Гомес и Окслейд-Чемберлен.

По мнению букмекеров, мюнхенский клуб является фаворитом поединка. Так, в конторе Parimatch, ставки на победу Баварии принимают с коэффициентом 2.11, в то время как успех английского клуба оценивают в 3.45. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.

Последние игры Баварии:

09.03.19 Бавария - Вольфсбург - 6:0
02.03.19 Боруссия М - Бавария - 1:5
23.02.19 Бавария - Герта - 1:0
19.02.19 Ливерпуль - Бавария - 0:0
15.02.19 Аугсбург - Бавария - 2:3

Последние игры Ливерпуля:

10.03.19 Ливерпуль - Бернли -  4:2
03.03.19 Эвертон - Ливерпуль - 0:0
27.02.19 Ливерпуль - Уотфорд - 5:0
24.02.19 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 0:0
19.02.19 Ливерпуль - Бавария - 0:0

Очные встречи:

19.02.19 Ливерпуль - Бавария - 0:0
01.08.17 Бавария - Ливерпуль - 0:3
24.08.01 Бавария - Ливерпуль - 2:3

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Теги: Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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