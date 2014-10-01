Ювентус - Атлетико: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Ювентус примет Атлетико 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями матча Ювентус - Атлетико.

Во вторник, 12-го марта, итальянский Ювентус сыграет с испанским Атлетико в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Турине на стадионе Альянц Стадиум в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Ювентус - Атлетико, которая будет доступна в этой новости 12-го марта в 22:00.

Первый матч, проходивший в Мадриде, завершился уверенной победой Атлетико со счетом 2:0. Туринцам на своем поле необходимо будет совершить камбек, чтобы выйти в следующий раунд. Впрочем, текущий розыгрыш турнира доказал, что ничего невозможного нет.

Атлетико хорошо провел встречи между матчами Лиги чемпионов, одержав три победы, в том числе и над Леганесом, ворота которого защищал украинец Андрей Лунин. Ювентус также одержал три победы, а в крайнем матче с Удинезе дал отдохнуть лидерам команды, чтобы сохранить силы на противостояние с мадридцами.

Ювентус подходит к матчу без Сами Хедиры и Хуана Куадрадо, также под вопросом и участие Дугласа Косты. У Атлетико будут отсутствовать Диего Коста, Фелипе Луис и Люка Эрнандес.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является туринский клуб. Так, в конторе Parimatch, ставки на победу Ювентуса принимают с коэффициентом 1.72, в то время как успех мадридцев оценивают в 5.50. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.65.

Последние игры Ювентуса:

08.03.19 Ювентус - Удинезе - 4:1

03.03.19 Наполи - Ювентус - 1:2

24.02.19 Болонья - Ювентус - 0:1

20.02.19 Атлетико - Ювентус - 2:0

15.02.19 Ювентус - Фрозиноне - 3:0

Последние игры Атлетико:

09.03.19 Атлетико - Леганес - 1:0

03.03.19 Реал Сосьедад - Атлетико - 0:2

24.02.19 Атлетико - Вильярреал - 2:0

20.02.19 Атлетико - Ювентус - 2:0

16.02.19 Райо Вальекано - Атлетико - 0:1

Очные встречи:

20.02.19 Атлетико - Ювентус - 2:0

09.12.14 Ювентус - Атлетико - 0:0

01.10.14 Атлетико - Ювентус - 1:0