Манчестер Сити - Шальке: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 12-го марта, Манчестер Сити сыграет с Шальке в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за событиями этого матча в нашем онлайне.

Во вторник, 12-го марта, английский Манчестер Сити и немецкий Шальке свграют ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Этихад в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Шальке, которая будет доступна в этой новости 12-го марта в 22:00.

В первом поединке волевую победу одержали “горожане“ со счетом 3:2. Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели добиться положительного результата, играя в меньшинстве с 68-й минуты поединка. В тот раз Давид Силва открыл счет, но Бенталеб двумя реализованными пенальти вывел Шальке вперед. Англичане отыгрались в концовке поединка усилиями Сане, а Стерлинг на 90-й минуте принес гостям победу.

После первого матча команд “горожане“ успели выиграть Кубок Лиги, а три победы в чемпионате позволили команде Гвардиолы выйти в лидеры АПЛ. А вот у Шальке дела обстоят плохо, ведь они не могут выиграть уже шесть матчей подряд. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице и должна думать о сохранении места в Бундеслиге.

В предстоящем матче Манчестер Сити не сможет рассчитывать на Николаса Отаменди, получившего красную карточку в первом поединке, и на травмированных Эмерика Ляпорта, Клаудио Браво и Фернандиньо. Шальке, в свою очередь, не сможет помочь лишь Алессандро Шепф, который продолжает восстанавливаться после повреждения.

Возможно мы увидим на поле и украинское дерби, хотя маловероятно - если Александр Зинченко в последних матчах стал регулярно играть в основе, то Евгений Коноплянка чаще всего даже в заявку не попадает.

По мнению букмекеров, Шальке является аутсайдером этого поединка. Так, в конторе Parimatch, ставки на победу “горожан“ принимают с коэффициентом 1.13, в то время как успех немецкого клуба оценивают в 25.0. На ничью можно поставить с коэффициентом 9.20.

Последние игры Манчестер Сити:

09.03.19 Манчестер Сити - Уотфорд - 3:1

02.03.19 Борнмут - Манчестер Сити - 0:1

27.02.19 Манчестер Сити - Вест Хэм - 1:0

24.02.19 Челси - Манчестер Сити - 0:0 (по пен 3:4)

20.02.19 Шальке - Манчестер Сити - 2:3

Последние игры Шальке:

08.03.19 Вердер - Шальке - 4:2

02.03.19 Шальке - Фортуна Дюссельдорф - 0:4

23.02.19 Майнц - Шальке - 3:0

20.02.19 Шальке - Манчестер Сити - 2:3

16.02.19 Шальке - Фрайбург - 0:0

Очные встречи:

20.02.19 Шальке - Манчестер Сити - 2:3

27.11.08 Шальке - Манчестер Сити - 0:2